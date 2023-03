L’Hotel Mediterraneo di Sorrento inaugura un nuovo lounge bar

Lunedì 20 marzo 2023 - 12:46

La struttura riapre l'1 aprile con l'Oltremare Lounge Bar

Milano, 20 mar. (askanews) – Al via la stagione turistica 2023 nella Costiera Sorrentina. E per l’occasione l’Hotel Mediterraneo, una delle strutture cinque stelle più prestigiose di Sorrento, propone una novità a partire dal 1 aprile, data ufficiale di apertura della stagione. Sarà infatti inaugurato il nuovissimo Oltremare Lounge Bar.Situato nella lobby dell’hotel l’Oltremare offrirà tutte le sere dalle 18 a mezzanotte, un’ampia carta di vini e champagne e di cocktails internazionali e signature firmati dal capo barman Arturo Iaccarino. Completerà l’offerta un menu di piccole specialità fredde di mare. Tutte le sere ci sarà dj set lounge e il bar sarà aperto anche alla clientela esterna all’hotel. La progettazione dell’oltremare è stata affidata, come tutti gli altri ambienti del boutique Hotel allo studio THDP di Londra e all’architetto Manuela Mannino. Protagonisti del design i colori del mare. I tessuti naturali e l’oro.