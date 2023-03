Italia-Inghilterra, scenario diverso rispetto a Napoli-Eintracht

Lunedì 20 marzo 2023 - 20:13

Prefetto Palomba: tifosi tedeschi non avevano biglietti

Napoli, 20 mar. (askanews) – La partita Italia-Inghilterra, in programma il prossimo giovedì allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, avrà connotazioni “completamente differenti” rispetto all’incontro di calcio tra Napoli ed Eintracht Francoforte, quando si sono verificati violenti scontri e guerriglia urbana. Ne sono convinti i vertici delle forze dell’ordine, i rappresentanti istituzionali e il prefetto partenopeo, Claudio Palomba. Incontrando i giornalisti al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato per organizzare le misure in occasione del match valevole per gli Europei 2024, tutti hanno sottolineato che lo scenario che ci sarà nei prossimi giorni sarà differente.“Per i tifosi tedeschi c’era il divieto di vendita biglietti, sono arrivati in maniera sparpagliata e poi sono confluiti a Salerno e, in un secondo momento, arrivati a Napoli. Non potendo andare allo stadio, hanno visto la partita dalle camere di albergo – ha ricordato Palomba -. Per Italia-Inghilterra, la situazione è molto diversa, c’è un altro scenario. I supporter inglesi assisteranno alla partita perché hanno i biglietti e saranno accompagnati dalle forze dell’ordine”. Gli inglesi, inoltre, non alloggeranno tutti nello stesso hotel, ma in vari alberghi molti dei quali sempre sul lungomare della città.Psc