Acqua, Statale: siccità e abbondanza, due facce dell’emergenza

Lunedì 20 marzo 2023 - 11:52

All'Università 21 marzo convegno per Giornata mondiale dell'Acqua

Roma, 20 mar. (askanews) – Siccità e abbondanza, due facce dell’emergenza idrica di cui si parlerà al convegno “Abbiamo l’Acqua alla Gola” organizzato il 21 marzo a partire dalle 9.30 dal dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università Statale di Milano, con la Casa dell’Agricoltura, in occasione del World Water Day 2023 (22 marzo) quest’anno dedicato ai cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo anche gli equilibri idrogeologici del pianeta.Da un lato, la scarsità di acqua, causata da prolungate siccità e spesso da una inappropriata gestione delle risorse idriche, determina problemi per la fornitura necessaria al sostentamento delle attività umane, agricole e industriali. Dall’altro, piene, alluvioni e dissesto idrogeologico rappresentano la seconda faccia della medaglia, causati da fattori meteorologici estremi imprevedibili per intensità e durata. Ad aggravare il pericolo naturale – evidenzia la Statale – vi è una sostanziale inadeguatezza nella pianificazione del territorio, una mancanza di strumenti di gestione e piani per far fronte alle inondazioni, una scarsa attenzione al mantenimento degli elementi ecologici minimi necessari per garantire una risposta adattiva degli ambienti costruiti.In un contesto in cui è sempre più chiaro quanto i cambiamenti climatici siano seri e richiedano un’azione globale intensa e tempestiva, gli scienziati sono in prima linea per scoprire soluzioni e brevettare innovazioni tecnologiche che consentano di raggiungere gli obiettivi di mitigazione, ma le emergenze climatiche continuano a susseguirsi, con frequenza sempre maggiore.Nella mattinata il convegno affronterà il tema della siccità, le conseguenze tangibili che essa comporta, le soluzioni che si stanno studiando grazie a fondi europei nelle maggiori università italiane per concludere con le politiche in atto per far fronte all’emergenza siccità, con i docenti della Statale e con i rappresentanti di ANBI Lombardia, Associazione Nazionale dei Consorzi di Bacino, Autorità di Bacino del Po e Legambiente.Nella seconda parte della giornata invece si tratterà il tema dell’abbondanza, ovvero l’altro lato della medaglia. Piogge violente e prolungate possono infatti “saturare” il suolo, rendendo le rocce instabili e favorendo il dissesto idrogeologico, ovvero quel fenomeno che causa un cedimento del terreno. Sensibilizzare e educare la popolazione sulle cause e le conseguenze del dissesto idrogeologico può contribuire ad aumentare la consapevolezza per la prevenzione di questo fenomeno. Con i ricercatori dell’ateneo, i rappresentanti di CAP tratteranno di drenaggio urbano sostenibile, mentre quelli di PIM, di strumenti urbanistici e la gestione delle acque.