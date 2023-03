Prato, da oggi al via l’11 edizione del festival “un Prato di libri”

Sabato 18 marzo 2023 - 07:31

Un calendario di oltre 70 appuntamenti in programma

Roma, 18 mar. (askanews) – Una ventata di storie, avventure e fantasia sta per soffiare su Prato e provincia. E’ l’11ma edizione di ‘un Prato di libri’, il festival della lettura per bambini e ragazzi organizzato nella città toscana fino al 2 aprile.Letture animate, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori ed eventi ispirati all’arte di raccontare storie compongono un calendario di oltre 70 appuntamenti in programma in diversi luoghi dell’area pratese – da Palazzo Banci Buonamici alle biblioteche del territorio, dal teatro Politeama alle scuole, dal Centro Pecci alle piazze cittadine, da Palazzo Datini al Museo del Tessuto – tutti uniti dall’intento di avvicinare i più piccoli allo straordinario mondo dei libri: un mondo che non conosce barriere e vince ogni noia.‘Tessere la tela delle relazioni’ il tema della 11ma edizione del festival, animato come sempre dalla passione dei volontari che rappresentano il cuore pulsante della manifestazione e realizzato con la collaborazione di Regione Toscana, Provincia di Prato e dei sette Comuni dell’area pratese, oltre che di numerosi partner.Ma la tela di ‘un Prato di libri’ non sarà solo simbolica: domani 19 marzo in piazza delle Carceri sarà creata una grande ‘pezza’, lunga oltre 100 metri, mettendo insieme le porzioni di tessuto decorate dai bambini delle scuole di Prato e provincia: un simbolo delle relazioni tra tutte le realta’ scolastiche del territorio.