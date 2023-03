Fondazione Vimm, Zaia: Mariza per una governance forte

Venerdì 17 marzo 2023 - 11:44

Nomina direttore generale

Venezia, 17 mar. (askanews) – “La Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata, che ha per suo braccio operativo il Vimm, Istituto Veneto Medicina Molecolare di Padova, con la nuova istituzione della figura del direttore generale dimostra di voler disporre di un sistema organizzativo sempre più solido in modo da contare su una governance forte nel sostenere l’attività scientifica che ne ha fatto un centro internazionale di eccellenza, orgoglio della nostra regione. Mi congratulo con il dottor Paolo Marizza per essere stato chiamato all’importante incarico e auguro buon lavoro”.Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime le felicitazioni al nuovo Direttore generale della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata VIMM. “L’esperienza manageriale ventennale del dottor Marizza, in primarie società internazionali – conclude il Governatore – sarà un bagaglio importante e fruttuoso per le nuove sfide che attendono il VIMM”.