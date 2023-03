Toti: in Liguria interventi epocali per modernizzare la sanità

Giovedì 16 marzo 2023 - 17:36

Governatore incontra Schillaci: confermati tutti i nuovi ospedali

Genova, 16 mar. (askanews) – “A Roma per fare il punto con il ministro della Salute Orazio Schillaci sul piano di edilizia sanitaria ligure. In Liguria sono previsti tanti investimenti per una serie di opere tutte confermate: il progetto bandiera dell’ospedale degli Erzelli, il nuovo ospedale Galliera, il Monoblocco del Santa Corona di Pietra Ligure, il nuovo ospedale di Taggia”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.“Investimenti importanti – sottolinea il governatore ligure – per interventi epocali che modernizzeranno la nostra sanità una volta per tutte, rendendola davvero più efficace e più efficiente per gli anni a venire”.