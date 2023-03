Scontri Napoli, De Laurentiis: politica se ne lava le mani

Giovedì 16 marzo 2023 - 11:06

"Spero Meloni faccia come in Gran Bretagna"

Napoli, 16 mar. (askanews) – “La politica italiana di questo se n’è sempre lavata le mani. L’unica premier a fare qualcosa è stata inglese, una donna, e mi aspetto che la Meloni faccia lo stesso. Dico sempre prendete la legge inglese e applicatela in Italia”. È il commento del presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero uno partenopeo ha parlato degli scontri di ieri in conferenza stampa in Prefettura a Napoli. “Non si tratta di dire che ora arrivano i campionati nel 2032, per cui arriveranno i finanziamenti per rifare gli stadi. Se qui non viene regolamentata la frequentazione dello stadio, non esiste questa possibilità. Lo stadio dev’essere un luogo sacro dove questa rappresentazione scenica importantissima viene rappresentata e trasmessa” conclude.