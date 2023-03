Sanità, Schillaci: 150 milioni euro annui per rimborso farmaci SSN

Giovedì 16 marzo 2023 - 11:02

Ruolo prezioso delle farmacie italiane

Roma, 16 mar. (askanews) – “I tempi sono maturi per rivedere il sistema di remunerazione delle farmacie e dell’intera filiera che da anni deve essere aggiornato. In questo ambito voglio ricordare l’adozione del decreto ministeriale attualmente all’esame della Conferenza Stato-Regione relativo al riparto della remunerazione aggiuntiva riconosciuta alle farmacie nei limiti di 150 milioni di euro annui per il rimborso dei farmaci erogati nel Servizio Sanitario Nazionale e che è prevista nella legge di bilancio approvata lo scorso dicembre”. Lo ha annunciato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo al Convegno della Fofi, Federazione Ordini Farmacisti Italiani, “Il farmacista nella percezione degli italiani dopo la pandemia: Presentazione dell’indagine Ipsos”.“I risultati della ricerca Ipsos – ha sottolineato Schillaci – confermano che il farmacista, negli ultimi tre anni, è diventato sempre più percepito come una figura di riferimento soprattutto per la popolazione più adulta. La pandemia ha sollecitato la necessità di un cambio di passo del nostro Servizio Sanitario e ha innescato nelle farmacie un cambiamento già in atto in risposta ai mutamenti epidemiologici avvenuti”.Il ruolo delle farmacie, dunque, “è prezioso per la nostra nazione” che può contare “sulla capillarità delle farmacie che con grande tempestività hanno saputo superare non poche difficoltà e riorganizzarsi per offrire tamponi e vaccini” durante il periodo del Covid.