Friuli, Fedriga: dati export ci fanno guardare a futuro con fiducia

Mercoledì 15 marzo 2023 - 14:46

Più 4 miliardi l'anno scorso

Trieste, 15 mar. (askanews) – E’ cresciuto di 4 miliardi l’export del Friuli Venezia Giulia. “Con le vendite all’estero le imprese della nostra regione continuano a essere protagoniste – fa notare il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga -. Nel 2022 infatti, il valore delle esportazioni è cresciuto del 21,9% rispetto all’anno precedente, superando le altre regioni del Nordest che nel complesso registrano un +16%. Numeri positivi che fanno guardare al futuro con fiducia e sottolineano ancora una volta, come il nostro territorio sia tra quelli maggiormente in crescita rispetto al resto d’Italia”.Intanto, in un incontro stamani a Trieste con le categorie economiche, Fedriga ha detto: “Vediamo con favore un eventuale abbattimento della pressione fiscale perchè questo vuol dire far girare l’economia e dare nuove opportunità di lavoro”.