Toscana, premiati dal ministero ‘I territori del Pratomagno’

Martedì 14 marzo 2023 - 20:58

Tra le menzioni speciali per il premio nazionale del Paesaggio

Firenze, 14 mar. (askanews) – Fra le 7 menzioni speciali consegnate stamani a Roma in occasione della cerimonia del Premio nazionale del Paesaggio c’è la Regione Toscana con il progetto “I territori del Pratomagno”. Il riconoscimento è stato assegnato nella sede del ministero dei beni culturali (sala Spadolini) nel corso di una lunga cerimonia in cui sono stati illustrati i progetti in gara (145 presentati e 73 ammessi), consegnati gli encomi (15) e le menzioni (10 di cui 7 speciali) da parte della Commissione, alla presenza del ministro Gennaro Sangiuliano. Era presente l’assessore alle infrastrutture e governo del territorio della Regione Toscana, Stefano Baccelli accompagnato dal direttore dell’urbanistica Aldo Ianniello e dallo staff della struttura del Paesaggio della Regione Toscana che ha realizzato il progetto vincitore.“Abbiamo fatto una proposta di qualità – ha detto l’assessore Baccelli ricevendo la menzione speciale- un progetto che porta avanti un percorso che si è sviluppato negli anni volto alla valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche del Pratomagno, con il coinvolgimento delle diverse istituzioni e realtà associative esemplificate dalla Carta dei Valori del Pratomagno, dalle Mappe di Comunità, e dall’Ecomuseo del Casentino”.“L’idea – ha spiegato ancora Baccelli – è quello di far percepire il Piano paesaggistico non come un vincolo, ma appunto come un’occasione di sviluppo. Il paesaggio della Toscana è una teoria di diversi paesaggi e questi progetti vogliono valorizzare peculiarità e rinnovare economie tradizionali, come in questo caso la castagna; recuperare sentieri e cammini antichi. Questo è un esempio di quella che è la strategia della Regione Toscana che, grazie al Piano paesaggistico e a questo strumento pianificatorio innovativo che è il Progetto di Paesaggio, può essere messa in atto”.