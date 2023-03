Toscana, inaugurato Ufficio di prossimità a Rosignano Marittimo

Martedì 14 marzo 2023 - 14:48

Ciuoffo: "colmiamo un vuoto sulla costa"

Firenze, 14 mar. (askanews) – Inaugurato questa mattina, presso il Palazzo Comunale di via del Torrione 1 di Rosignano Marittimo, lo Sportello di Prossimità è un punto di contatto e accesso al “Sistema Giustizia”, una sorta di “Tribunale sotto casa” presso il quale chiunque potrà ricevere assistenza o accedere alle pratiche della cosiddetta “Volontaria giurisdizione”, avere consulenza e supporto sugli istituti di protezione giuridica,come tutela, tutela ai minori o amministrazioni di sostegno,che non richiedono l’ausilio di un avvocato.“Questa ulteriore inaugurazione – commenta l’assessore regionale all’innovazione e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo – colma un vuoto che si era creato in questa parte della costa toscana, cercando di avvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione e rendendo più semplici, vicini ed accessibili i servizi. In questo caso si tratta di pratiche legate alla volontaria giurisdizione. Grazie al lavoro collegiale di molti attori istituzionali, tra i quali l’Amministrazione giudiziaria,daremo un servizio di prossimità al cittadino, con una forte connotazione sociale. Gli Uffici di Prossimità sono un esempio concreto di buona pratica di governo, in cui la Regione Toscana ha creduto ed investito fin dall’inizio”.