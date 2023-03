Siccità, Zaia: entro domani firmo ordinanza, in Veneto allerta lieve

Martedì 14 marzo 2023 - 12:46

Al momento non previsti razionamenti

Treviso, 14 mar. (askanews) – “L’ordinanza sull’acqua la firmerò, se non stasera, domani. E’ già scritta. Siamo ad un livello di allerta lieve, per cui al momento non si prevederanno dei razionamenti. Sta piovendo e spero che continui così. L’ordinanza darà comunque alcune indicazioni, sensibilizzando in maniera formale i cittadini e le Istituzioni, in modo tale che non sprechino l’acqua con l’irrigazione di giardini o lasciando fluire la gittata continua dal pozzo artesiano”. Così Luca Zaia, presidente della regione Veneto, questa mattina a Possagno (TV), sui provvedimenti relativi alla gestione dell’acqua per usi civici.