Roma, Rocca (Fdi): anche oggi roghi nel campo rom Candoni

Martedì 14 marzo 2023 - 19:18

"Aspettiamo la tragedia?"

Roma, 14 mar. (askanews) – “Anche oggi dobbiamo registrare l’ennesimo incendio presso il campo rom di via Candoni. Dobbiamo aspettare la tragedia per far sì che i campi vengano finalmente chiusi visto che sono stati anche dichiarati inagibili? A questo punto non si capisce perché il sindaco Gualtieri continui a non prendere decisioni oramai non più procrastinabili”. È quanto dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca, presidente della commissione Trasparenza.