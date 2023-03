Rai, De Luca: pronti 10 mln per rifare Centro produzione a Napoli

Martedì 14 marzo 2023 - 15:24

Investimento importante, dobbiamo avere coraggio di farlo

Napoli, 14 mar. (askanews) – La Regione Campania mette a disposizione 10 milioni di euro per “rifare tutto” il Centro di produzione Rai di Napoli. Ad annunciarlo il governatore Vincenzo De Luca nel corso della conferenza stampa per i 60 anni dalla nascita del Centro di viale Marconi.“Si tratta di un investimento importante perché – ha detto il presidente rivolgendosi ai vertici Rai – dobbiamo avere il coraggio di fare una sorta di nuovo centro. Se decidiamo di muoverci in questa direzione occorrerà un investimento di non meno di 10 milioni di euro. Io sono per farlo, ma la decisione dovete prenderla voi in primo luogo. Noi siamo interessati a non perdere una realtà culturale importante. Se dobbiamo farlo, facciamolo subito impegnando le risorse disponibili”.