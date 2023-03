Maltempo, Protezione civile: in arrivo venti forti al Centro-Sud

Martedì 14 marzo 2023 - 15:31

Allerta gialla in 4 Regioni

Roma, 14 mar. (askanews) – In arrivo venti forti al Centro-Sud. Una saccatura associata ad una vasta area depressionaria sta transitando sul nostro Paese con precipitazioni che interesseranno gran parte del Centro-Sud. Si profila una decisa intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca che interesseranno tutto il Centro-Sud, in particolar modo i settori montuosi e costieri, a cui saranno associate possibili mareggiate lungo le coste.Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende il precedente. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 14 marzo, venti di burrasca dai quadranti settentrionali su Lazio, Sicilia e Campania, in estensione ad Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, con raffiche specie lungo i settori costieri e su quelli appenninici. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte.Sulla base dei fenomeni previsti, per la giornata di domani, mercoledì 15 marzo, è stata valutata allerta gialla su parte della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Sicilia.