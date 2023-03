Salute, Pirellone in lilla per un giorno contro disturbi alimentari

Lunedì 13 marzo 2023 - 17:36

Consiglio regionale della Lombardia aderisce a giornata nazionale

Milano, 13 mar. (askanews) – Il Pirellone si colora simbolicamente di lilla per un giorno. Accadrà domani, martedì 14 marzo, in occasione della 12esima giornata nazionale del “Fiocchetto Lilla”, indetta con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2018 per contrastare i disturbi del comportamento alimentare. Bulimia e anoressia, binge eating e night eating syndrome: i disturbi legati a un anomalo rapporto con il cibo saranno al centro dello spettacolo teatrale “Ti sei mai chiesto quale funzione hai?” che sarà messo in scena dalla Compagnia teatrale CIV di Vaprio d’Adda all’Auditorium Gaber (piazza Duca d’Aosta, 3) alle ore 10 e, in replica, alle ore 20.30.Lo spettacolo, scritto e diretto da Antonella Cazzola ed Emilio Quadri, attori formatisi alla Scuola Teatro Arsenale di Milano, propone il racconto di una serie di situazioni di vita famigliare molto comuni ed ironizza sulle facili incomprensioni generazionali tra genitori e figli. In questo clima di immedesimazione da parte del pubblico, soprattutto dei più giovani, all’improvviso cala il dramma della malattia, che si presenta sotto forma di una “guerra”: un evento catastrofico e devastante che il protagonista non sente arrivare fino a quando, di colpo, è già troppo tardi.Il tema dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione presenta un impatto generazionale profondo. Si tratta, infatti, della seconda causa di morte della popolazione femminile italiana adolescente dopo gli incidenti stradali e colpisce un numero crescente di giovani. Secondo la “Società Italiana di Riabilitazione Interdisciplinare Disturbi Alimentari e del Peso” (SIRIDAP), in Italia sono circa 3 milioni i soggetti affetti da “Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione” (DAN). In prevalenza sono interessati l’1% delle adolescenti per anoressia nervosa e il 3% per bulimia nervosa; forme subcliniche caratterizzate da una minore gravità del quadro sembrano colpire mediamente il 10% dei soggetti di sesso femminile.Per rispondere a questa emergenza il Consiglio regionale della Lombardia nel febbraio del 2021 ha approvato all’unanimità, su iniziativa Vice Presidente della Commissione Sanità Simona Tironi (Forza Italia), la Legge regionale n. 2 del 23 febbraio 2021, “Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie” che ha introdotto strumenti, azioni e misure per prevenire e curare i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. A sostegno degli obiettivi della legge è stato stanziato un milione e mezzo di euro all’anno, che si è aggiunto alle risorse già previste su questo tema che ammontano a circa 4 milioni di euro l’anno.