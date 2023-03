Roma, giudice pace annulla multe per accessi Ztl: motivare rigetti

Lunedì 13 marzo 2023 - 18:19

Sentenza accoglie ricorso dell'avvocato Simone Pacifici

Roma, 13 mar. (askanews) – Quando la Prefettura respinge il ricorso per una contravvenzione dovuta ad un accesso alla zona Ztl “le ordinanze devono essere motivate” e non si può rispondere con moduli prestampati alle istanze degli utenti. Queste alcune considerazioni affermate dal giudice di pace della Capitale, Silvia Marini, che ha annullato due verbali della polizia municipale che riguardavano una studentessa che nell’estate 2021 era passata ad un varco d’accesso al centro storico di Roma.Secondo quanto si spiega in un articolato provvedimento del giudice di via Teulada non si può tener conto delle sole controdeduzioni degli agenti accertatori, ma nella risposta la Prefettura deve dare spazio anche alle questioni prospettate dal ricorrente “tanto più se particolari e supportate da documentazione”. L’avvocato Simone Pacifici, che ha curato il ricorso e vinto, spiega: “Il giudice ha chiarito che l’autorità prefettizia deve indicare i tempi impiegati nelle singole fasi del procedimento irrogativo pena la nullità”.Inoltre la prefettura avrebbe omesso di inviare/depositare “originale rilievo fotografico, limitandosi alla sola targa”. Poi – sempre secondo il giudice – non è stata provata l’effettiva collocazione della segnaletica di preavviso dello strumento di rilevazione in forma remota in via Zanardelli. Perché il Codice della strada impone di informare gli automobilisti della presenza di dispositivi di controllo, “onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con strumenti elettronici”.Pacifici sottolinea: “Viene affermato un criterio che rende impugnabili ed annullabili tutti i verbali di accertamento di presunta violazione comminati da Roma Capitale ed ancor più, a mio modesto avviso, da tutte le amministrazioni locali italiane, in relazione soprattutto all’omesso preavviso del sistema di rilevazione a distanza, e quello riguardante la sola fotografia della targa che si procede a produrre peraltro in sede di giudizio”.