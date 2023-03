Strage di migranti a Cutro: il mare restituisce ancora corpi, i morti sono 76

Sabato 11 marzo 2023 - 17:05

Intanto è arrivata a Crotone la nave "Dattilo" con 584 migranti

Roma, 11 mar. (askanews) – Prima è stato ritrovato a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, in Calabria, il corpo della 74esima vittima della strage di migranti del 26 febbraio. Si tratta di una bambina. Successivamente la prefettura di Crotone ha confermato il rinvenimento del corpo di un’altra persona senza vita, la 75esima, e poi la 76esima. Il mare continua insomma a restituire corpi senza vita nel teatro del naufragio.In mattinata è giunta a Reggio Calabria la nave “Dattilo” della guardia costiera con 584 migranti a bordo, tra cui bambini e donne, salvati nel corso di tre azioni di salvataggio distinte. E Alarm Phone ha lanciato un altro allarme su un barcone alla deriva con 47 persone a bordo, partito dalla Libia e in difficoltà a fronte di condizioni meteomarine difficili. La guardia costiera ha fatto sapere di avere salvato in diverse operazioni 1.200 persone nelle ultime ore.Ssa/San/Int2