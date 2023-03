Arte, inaugurata a Firenze la mostra di Di Vicino Gaudio

Giovedì 9 marzo 2023 - 17:45

Mazzeo: "racconto del lockdown e messaggi rivolti al futuro"

Firenze, 9 mar. (askanews) – È stata inaugurata a mostra dell’artista Alessandro Di Vicino Gaudio “Not ordinary times” da Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale, da Enrico Sostegni presidente Commissione Sanità, da Giacomo Cucini e Clara Conforti sindaco e assessore alla cultura del comune di Certaldo, da Francesca Parri curatrice.“Sono passati tre anni dal primo lockdown tre anni lunghissimi che hanno cambiato la vita di ognuno di noi – ha detto Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale della Toscana – e oggi presentiamo, attraverso l’arte di Di Vicino Gaudio, una mostra che cerca di raccontare quei giorni e la sofferenza che abbiamo vissuto, ma che prova a mandare anche messaggi verso il futuro e s’intreccia con il lavoro che noi abbiamo portato avanti, come assemblea legislativa, cercando di immaginare come sarà la Toscana del futuro, nel 2050. In alcune di queste opere si mette in evidenza la necessità del cambiamento climatico, di dare risposte migliori rispetto alle sfide che ci aspettano. In questa esposizione si raccontano le sofferenze, le ansie, le paure che abbiamo vissuto, ma c’è anche la speranza di costruire un futuro migliore”.