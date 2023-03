Sono cinque i presunti scafisti del naufragio di Cutro, uno è morto

Mercoledì 8 marzo 2023 - 13:28

Indagini della polizia e della Guardia di Finanza

Roma, 8 mar. (askanews) – Erano cinque gli scafisti a bordo del caicco con 180 persone naufragato lo scorso 26 febbraio a poche centinaia di metri della spiaggia di Cutro, in Calabria. Lo hanno accertato gli investigatori della Polizia e i militari della Sezione operativa Navale di Crotone della Guardia di finanza. Uno dei cinque presunti scafisti, di nazionalità turca, di circa 30 anni, è stato riconosciuto tra le vittime del naufragio.Un altro presunto scafista, un cittadino di origini turche, di 28 anni, è stato individuato grazie alle informazioni rese dai superstiti, che lo hanno riconosciuto è stato rintracciato in Austria e sarà estradato in Italia.Nes/Int14