Roma, M5S attacca Ama: inidonei chiamati per licenziamenti

Mercoledì 8 marzo 2023 - 19:33

Baglio(Pd): notizie prive di fondamento

Roma, 8 mar. (askanews) – M5S all’attacco dell’azienda partecipata capitolina Ama e dei soci vertici sul futuro dei lavoratori cosiddetti temporaneamente inidonei. Dopo l’annuncio da parte di sindacati e azienda, il 6 marzo scorso, del raggiungimento di un accordo per la loro tutela, salutato dallo stesso sindaco di Roma Roberto Gualtieri come “un metodo chiaro che, finalmente, individua un percorso che ha l’obiettivo di far recuperare ad Ama importanti risorse umane”, i pentastellati e la Lista Raggi in Campidoglio definiscono, in una nota “intollerabile l’atteggiamento di Ama e del suo presidente Pace finalizzato a intimorire i propri lavoratori ritenuti inidonei, sia a titolo temporaneo che permanente: sappiamo che domani 9 marzo questi lavoratori sono stati convocati per avviare la procedura di licenziamento e tra questi ci sono anche quelli assunti con le categorie protette”.M5S e Lista Raggi chiedono che “l’Amministrazione prenda provvedimenti urgenti a loro tutela: è inammissibile – aggiungono – come denunciato anche dai sindacati – questo atteggiamento aziendale finalizzato più a un generico tentativo di intimorire il personale piuttosto che a un puntuale esame delle singole situazioni, con la finalità di limitare il giusto diritto del lavoratore di manifestare eventuali patologie e quindi di tutelare la propria salute”.“Chiediamo quindi una revoca immediata dei provvedimenti senza effetto alcuno per i lavoratori – hanno aggiunto – per alcuni di loro infatti restare senza stipendio significa essere costretti alla fame, trattandosi perlopiù di lavoratrici e lavoratori monoreddito con figli a carico. Oltretutto Ama doveva prima verificare di poter ricollocare il lavoratore temporaneamente inabile ad altra mansione produttiva e questo non ci risulta che sia stato fatto”.“Ancora una volta Movimento 5 Stelle e Lista Civica Raggi fanno circolare notizie prive di fondamento che oltre a gettare discredito sul management di Ama, procurano allarme ingiustificato tra i lavoratori”, ha controbattuto la capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio Valeria Baglio. “E’ davvero intollerabile l’atteggiamento di chi dopo cinque anni di mal governo della città, arretrata in ogni classifica di qualità della vita e gestione dei servizi, oggi si senta in diritto di criticare un’intesa raggiunta con i rappresentanti dei lavoratori – ha sottolineato Baglio -. Intesa che non preclude affatto la valutazione di ogni situazione particolare, che verrà esaminata dall’azienda a tutela di tutti i lavoratori. Quello che non è accettabile è che si perseveri nell’errore con becera propaganda politica. Finalmente stiamo rimediando alla cattiva gestione di chi ha lasciato a Roma solo macerie e un servizio non all’altezza di una Capitale europea”, conclude.