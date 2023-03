Fugatti: nasce nuova azione comune per sviluppo Nordest

Mercoledì 8 marzo 2023 - 16:13

Questa mattina la firma del protocollo sugli Stati Generali della Logistica

Roma, 8 mar. (askanews) – Intesa tra Regioni del Nordest questa mattina con la firma del protocollo sugli Stati Generali della logistica. Alla firma durante il LetExpo di Verona erano presenti il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, i governatori Luca Zaia, Stefano Bonaccini, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e il vice presidente Daniel Alfreider. “Con la firma di oggi si mette nero su bianco la volontà di portare avanti un azione comune tra le Regioni e Province autonome del Nordest sui temi dell’intermodalità e del trasporto”. È il commento del presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, dopo l’intesa siglata tra Governo, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Province autonome di Trento e Bolzano al LetExpo di Verona. Il protocollo ha come obiettivo quello di perseguire il miglioramento del sistema logistico e dell’intermodalità tra i territori, attraverso la promozione di un dialogo costruttivo per affrontare con un approccio sistemico, integrato e sostenibile le sfide connesse allo sviluppo delle potenzialità del territorio ed il superamento delle criticità esistenti.“Vogliamo creare un efficace sistema logistico e migliorare i flussi di traffico, in vista anche alle Olimpiadi del 2026, dove i trasporti avranno un ruolo determinante per il successo dei Giochi. Ci sono diverse tematiche territoriali che devono avere un percorso comune – ha spiegato Fugatti – penso all’A22, la circonvallazione di Trento e il tunnel del Brennero. Ci sono tante questioni che non riguardano solo un singolo territorio, ma devono essere razionalizzate e portate avanti con proposte comuni”.Il protocollo prevede la costituzione di un Tavolo tecnico interregionale con particolare attenzione alle funzioni dei porti (Ravenna, Trieste e Venezia), degli interporti (Bologna, Verona, Padova, Milano, Udine, ecc.) del sistema aeroportuale (Milano, Bologna, Verona, Treviso, Venezia, ecc.), del sistema delle Infrastrutture (RFI, TerminalItalia, Autostrade, ANAS, Sistema Navigazione Interna), all’interscambio modale strada-ferro-acqua e alla pianificazione territoriale degli insediamenti destinati alla logistica. I risultati del lavoro del Tavolo tecnico saranno presentati durante gli Stati Generali della Logistica del Nord-Est (SGLNE) da tenersi annualmente a rotazione in ciascuna delle regioni e Province autonome.