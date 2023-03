Ferpi, nominati da consiglio direttivo primi 7 delegati regionali

Mercoledì 8 marzo 2023 - 17:40

Rinnovo cariche in Federazione Relazioni pubbliche italiana

Napoli, 8 mar. (askanews) – Il nuovo Consiglio direttivo nazionale di Ferpi – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana ha nominato i primi sette responsabili territoriali delle delegazioni regionali che, da statuto, non prevedono un iter elettivo, per poi successivamente indire le Assemblee elettive regionali in Lombardia, Triveneto e Lazio. Per le delegazioni della Sicilia e della Sardegna sono previste, nei prossimi giorni, delle sessioni di approfondimento con i soci. “Durante la pandemia – ha detto Filippo Nani, presidente Ferpi – le delegazioni hanno tenuto vicini i soci, organizzando eventi e iniziative, e lo saranno sempre di più in futuro perché rappresentano un anello fondamentale di congiunzione con i territori regionali, sviluppo e presidio fisico per i professionisti e antenna di rilevazione di fabbisogni specifici”. I delegati regionali incaricati sono: Massimo Di Cintio per Abruzzo e Molise; Assia Viola per la Campania; Barbara Benfenati per l’Emilia-Romagna; Alessandra Grasso per la Liguria; Ezio Bertino per Piemonte e Valle d’Aosta; Gennaro Del Core per Puglia, Calabria e Basilicata e Riccardo Gabriele per la Toscana. “Continueremo nel percorso di confronto e arricchimento con i tanti professionisti della comunicazione e delle pubbliche relazioni presenti sul territorio, senza tralasciare le nuove tendenze e i nuovi scenari della nostra professione”, ha detto Assia Viola. Per Gennaro Del Core “i relatori pubblici sono costruttori di comunità, necessari quanto mai in un momento storico come quello che viviamo”. “La comunicazione come strumento imprescindibile nel lavoro di istituzioni, imprese e organizzazioni del terzo settore necessita di professionisti. Il nostro è un network motivante per la loro crescita”, ha aggiunto Alessandra Grasso. “Il nostro impegno – ha spiegato Massimo Di Cintio – sarà di supportare la crescita professionale dei comunicatori pubblici che operano nelle organizzazioni locali, imprese e pubbliche amministrazioni, attraverso momenti di formazione, aggiornamento e confronto delle esperienze”. Per Barbara Benfenati “l’esperienza di Ferpi in questi anni è stata per me un valore aggiunto. Onorata di essere delegata in regione”. “Essere delegato regionale di Ferpi è un grande onore da vivere con profondo senso di responsabilità e di totale servizio”, ha sottolineato Ezio Bertino. “Il ruolo delle relazioni pubbliche in questo momento storico assume una valenza ancora maggiore. Sempre di più, infatti, riscontriamo la necessità di una buona comunicazione che valorizzi coloro che quotidianamente aiutano la nostra regione a crescere in ogni settore”, ha concluso Riccardo Gabriele.