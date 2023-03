Consorzio d’Abruzzo in tour in Oriente per promuovere vino e territorio

Mercoledì 8 marzo 2023 - 11:43

Dopo Seoul, Tokyo e Yokohama, poi terza e ultima tappa in Vietnam

Milano, 8 mar. (askanews) – Il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo è tornato in Oriente per promuovere Cantine e territorio in tre dei più importanti mercati asiatici. Dopo una prima tappa a Seoul in Corea del Sud, con aziende ed etichette che si sono raccontate a ristoratori, enotecari, importatori e giornalisti, ieri e oggi il Consorzio e 12 aziende abruzzesi sono a Tokyo in Giappone, alla fiera internazionale Foodex Japan. Tra le diverse iniziative in programma, oggi è prevista una speciale masterclass dedicata al Cerasuolo d’Abruzzo, a cui seguirà una cena con tutta la stampa più importante del settore.Il Foodex è una tra le più importanti manifestazioni fieristiche agroalimentari dell’Asia e la prima del Giappone, e rappresenta, quindi un’ulteriore porta d’ingresso commerciale per tutta l’area del Sud Est asiatico. Il 9 marzo sarà la volta di Yokohama dove andrà in scena una masterclass sul Montepulciano d’Abruzzo.“Il Giappone è al secondo posto tra i Paesi asiatici per consumo di vino ed è il sesto importatore al mondo si tratta quindi di un mercato di fondamentale importanza per il nostro settore e abbiamo voluto fortemente partecipare a questa missione che ci vede uniti nell’andare a promuovere tutti i nostri vini” ha spiegato il presidente del Consorzio, Alessandro Nicodemi, aggiungendo che “portiamo alta la bandiera delle etichette abruzzesi ma contemporaneamente raccontiamo anche il nostro territorio, certi di poter attrarre sempre più appassionati e turisti nella nostra meravigliosa terra”Il tour si concluderà lunedì 13 marzo in Vietnam, ad Hanoi, con una degustazione guidata sempre sul Montepulciano d’Abruzzo, incontri b2b tra le aziende e gli importatori locali e un contest dedicato ai sommelier vietnamiti con un focus su tutti i vini abruzzesi.