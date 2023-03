Consigliera Veneto molestata,Ciambetti: inaccettabile forma violenza

Mercoledì 8 marzo 2023 - 19:37

"A titolo personale esprimo vicinanza e solidarietà"

Venezia, 8 mar. (askanews) – “Al di là di ogni altra considerazione, resta il grave fatto di una consigliera regionale che si è sentita offesa e molestata, vittima, al pari di troppe donne, di comportamenti inammissibili che violano ogni norma etica, le regole della civile convivenza e del reciproco rispetto che sono alla base della nostra comunità”Così quest’oggi il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti: “A titolo personale, esprimo la mia vicinanza e solidarietà alla collega Milena Cecchetto e a tutte le donne vittime di una perversa cultura anacronistica, che può esprimersi anche in atteggiamenti o attenzioni non richieste, solo in apparenza innocue, ma purtroppo ugualmente violente per chi le subisce. Come Presidente del Consiglio regionale del Veneto, rifacendomi alle previsioni del Regolamento del Consiglio regionale, ho convocato l’Ufficio di presidenza che esaminerà la vicenda”.