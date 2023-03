Consigliera Veneto molestata, Cgil: solidarietà a Cecchetto

Mercoledì 8 marzo 2023 - 19:43

"Noi siamo sempre dalla parte della vittima"

Vicenza, 8 mar. (askanews) – “Proprio oggi 8 marzo, giornata internazionale per i diritti delle donne, abbiamo appreso da organi di stampa di un caso di molestia tra consiglieri regionali veneti.Vedremo come evolverà la cosa, ma alcune riflessioni ci sembrano necessarie”.Così Lidia Lazzaretto responsabile politiche di genere Cgil di Vicenza.”Purtroppo quello che ci sentiamo di dire – sottolinea Lazzaretto – nella nostra esperienza con lo Sportello molestie Cgil, è che episodi come questi sono molto frequenti e nessun luogo, nessuna appartenenza, nessun ceto e mestiere sono sicuri, rispetto alla violazione dei corpi delle donne. Si tratta di un fenomeno trasversale alla cui base c’è una cultura secolare e radicata che, volenti o nolenti, ha pervaso tutti: patriarcato e misoginia. Tanti l’hanno riconosciuta, combattuta e superata, altri no”.“Noi siamo sempre dalla parte della vittima – conclude l’esponente della Cgil di Vicenza – a cui rappresentiamo la nostra solidarietà, anche alla Consigliera Milena Cecchetto quindi”.