Chiesta la pena di morte per 6 accusati dell’omicidio Attanasio

Mercoledì 8 marzo 2023 - 16:35

Sarà probabilmente commutata in ergastolo

Roma, 8 mar. (askanews) – La procura del Congo ha chiesto la pena di morte per le sei persone accusate dell’assassinio dell’ambasciatore Luca Attanasio, morto nella Repubblica democratica del Congo nel febbraio del 2021, assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista del World Food Program, Mustafà Milambo. Nel Paese africano c’è una moratoria di fatto sulle condanne capitali: vengono comminate ma non eseguite ormai da 20 anni e commutate in ergastolo.Coa/Int2