Abruzzo, Marsilio incontra Fitto su programmazione fondi Ue

Mercoledì 8 marzo 2023 - 20:03

'Riconosciuto l'importante lavoro fatto dalla Regione'

L’Aquila, 8 mar. (askanews) – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato questa sera, nella sede del Ministero per gli Affari Europei, il ministro Raffaele Fitto. Al centro del colloquio la verifica della programmazione 14/20 e le prospettive per la programmazione del 21/27, sia per i fondi europei sia per il Fondo Sviluppo e Coesione. “Il Ministro – ha riferito il Presidente Marsilio al termine dell’incontro – ha riconosciuto l’importante lavoro fatto dalla Regione sull’avanzamento della spesa dei fondi europei, già certificato nel Comitato di sorveglianza dalla Commissione Europea, con la prospettiva di chiudere il programma e arrivare al 100% spesa dei fondi entro il 2023. Ci siamo poi confrontati sulla nuova programmazione FSC, della quale verrà presentata alle Regioni una proposta di ripartizione nelle prossime settimane, anche con possibilità di accogliere la prospettiva di utilizzare quota parte del Fondo Sviluppo e Coesione per il cofinanziamento dei programmi europei 21/27”.