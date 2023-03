Toscana, Giani: con nuovi treni POP verso mobilità sostenibile

Martedì 7 marzo 2023 - 18:08

"Aumenta l'offerta di trasporto pubblico"

Firenze, 7 mar. (askanews) – Arrivano in Toscana i primi 4 treni Pop di Trenitalia. Sono solo i primi del 2023 e inizieranno a circolare sulla linea di cintura Pistoia-Prato-Firenze-Montevarchi; entro quest’anno ne arriveranno altri 15 che porteranno la flotta a 19 Pop totali.“Aumenta, e lo dico con soddisfazione – ha detto il presidente Giani – l’offerta di trasporto pubblico attraverso nuovi treni che hanno tutti gli standard qualitativi per offrire confort e notevole efficienza. E’ un altro passo avanti verso la mobilità sostenibile, ma soprattutto aumentando l’offerta di trasporto pubblico, in questo caso su treno, possiamo auspicare che la scelta del trasporto pubblico possa finalmente prevalere rispetto all’uso del mezzo privato”. Giani ha ribadito “l’importanza dell’interscambio con la bicicletta, e l’importanza della cura del ferro che va avanti grazie alla proficua collaborazione con Trenitalia”. E poi il passaggio sull’Alta velocità.Soddisfatto l’assessore ai trasporti Stefano Baccelli: “cento nuovi treni, non solo Pop, ma anche Rock e Blues. Questo abbatterà non solo l’età media della flotta della Regione Toscana, ma darà un servizio più efficiente, confortevole , ambientalmente più sostenibile”.