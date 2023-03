Incidente aerei Guidonia,sindaco:pilota eroe per aver evitato case

Martedì 7 marzo 2023 - 14:47

Probabilmente i due velivoli entrati in collisione e precipitati

Roma, 7 mar. (askanews) – “Sui cieli di Guidonia Montecelio si è purtroppo consumata una tragedia: due aerei probabilmente sono entrati in collisione e sono precipitati. Uno in un prato a Colle Fiorito, l’altro in centro abitato ma per miracolo o per l’eroismo del pilota l’aereo è precipitato all’interno di una via peraltro anche stretta, evitando le abitazioni”: è il racconto del sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, giunto sul luogo della tragedia dove sono precipitati due aerei del 60esimo stormo.“Il comune – ha aggiunto – si stringe intorno all’aeronautica Militare che proprio quest’anno festeggia i cento anni. Stavamo iniziando le celebrazioni per questo centenario, purtroppo funestati da questa terribile tragedia”. Ssa