Friuli, Itb Berlino: +12,2% presenze austrotedesche dal 2019

Martedì 7 marzo 2023 - 15:50

Oltre 3mln nell'ultimo anno

Trieste, 7 mar. (askanews) – Il Friuli Venezia Giulia ha segnato nel 2022 un aumento di presenze di turisti tedeschi e austriaci complessivamente pari al 12,2% rispetto al 2019, anno record pre-pandemia, sfondando nel 2022 il tetto dei 3 milioni di presenze austrotedesche totali (3.118.662). Sono i numeri portati oggi dall’assessore regionale al Turismo alla Itb (Internationale Tourismus Boerse) di Berlino, una delle più grandi manifestazioni di settore al mondo e la più importante d’Europa, dove oggi è stato inaugurato il Padiglione Italia. L’assessore regionale del Friuli, Emidio Bini, ha attribuito il risultato lusinghiero al lavoro coordinato e approfondito portato avanti dalla Regione insieme a PromoTurismoFVG e proseguito anche negli anni difficili della pandemia acuta. Si è seminato bene, è il concetto espresso dall’esponente della Giunta, e ora si raccolgono i frutti e altri ancora più sorprendenti se ne raccoglieranno nel 2023. È stato anche rimarcato come si sia scelto di operare il confronto statistico con un anno giudicato eccezionale come il 2019. Si assiste – questo il pensiero dell’assessore – a un processo di crescita di sistema in cui l’asticella è stata progressivamente alzata.