Abruzzo, Marsilio: Terme Popoli, progetto lungimirante

Martedì 7 marzo 2023 - 12:14

Convegno con commissario per la ricostruzione Castelli

Pescara, 7 mar. (askanews) – “E’ un progetto lungimirante per la comunità popolese che vede il sostegno della Regione Abruzzo”. Lo ha detto il presidente Marco Marsilio, intervenendo al convegno, dal titolo, “Da Popoli a Popoli Terme: il rilancio parte da qui”, incontro al quale ha visto la partecipazione tra gli altri del Commissario per la ricostruzione, Guido Castelli, del deputato Guerino Testa, del presidente del Consiglio comunale, Lorenzo Sospiri, e del direttore generale della Asl di Pescara Vincenzo Ciamponi.“Quattro anni fa – osserva Marsilio – abbiamo trovato una gestione fallimentare delle terme di Popoli, erano in esercizio solo pochi mesi l’anno e solo grazie a un piccolo budget sanitario. Non c’era la sostenibilità economica. Oggi, questo territorio offre invece una buona capacità ricettiva, possiamo puntare con determinazione sul turismo termale. E’ un’occasione irripetibile insomma di sviluppo del territorio. Abbiamo un imprenditore che ha scommesso sul futuro delle terme di Popoli, presentando un programma che reputo lungimirante. Puntiamo a conquistare un turismo di qualità grazie a servizi rinnovati e potenziati. Il progetto termale di Popoli – ha concluso Marsilio – prevede un investimento importante, coperto in parte con i fondi del Piano nazionale complementare del Pnrr. Qui c’è una comunità che partecipa. Sono fiducioso”.