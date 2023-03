Toscana, Capecchi (FdI): Prs in Consiglio regionale molto tardi

Lunedì 6 marzo 2023 - 15:07

"Serve controllo e verifica da parte di Comuni e Province"

Firenze, 6 mar. (askanews) – Il Programma regionale di sviluppo (Prs) al centro dei lavori della commissione Controllo del Consiglio regionale della Toscana, guidata da Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia), con l’audizione del dirigente del Settore Programmazione e finanza locale, Luigi Idili. “Il Prs -accusa Capecchi- arriva solo ora, in forte ritardo rispetto ai sei mesi successivi all’inizio della consiliatura; come Commissione, per poter tener fede al mandato, abbiamo bisogno siano rispettati i termini fissati dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio, e poniamo il tema della trasmissione automatica degli atti e delle azioni relative al monitoraggio”.“Mi fa piacere ci sia un ragionamento sui modelli di governance e che gli enti partecipati abbiano trovato diritto di cittadinanza nel Programma regionale di sviluppo – continua Capecchi – perché da un lato i Comuni e le Province si erano più volte lamentati nei mesi scorsi di uno scarso coinvolgimento da parte della Giunta Giani e, in tema di enti partecipati, perché ovviamente se sono strumentali al raggiungimento degli obiettivi, il loro controllo, la loro verifica e il sistema di governance delle partecipazioni diventano strumentali, chiaramente, alla programmazione stessa”.