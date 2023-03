Toscana, auguri Mazzeo a nuovo comandante Scuola Cc Firenze

Lunedì 6 marzo 2023 - 16:45

"Complimenti al Generale Pietro Oresta"

Firenze, 6 mar. (askanews) – “Grazie per il lavoro svolto al Generale Maurizio Stefanizzi e complimenti e auguri al Generale Pietro Oresta per aver assunto il comando della Scuola marescialli e brigadieri di Firenze, un Istituto che ci riempie di orgoglio, risorsa irrinunciabile per il futuro dell’Arma e per le cittadine e i cittadini del nostro Paese”. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, presente alla cerimonia di cessione del comando svoltasi questa mattina, lunedì 6 marzo, all’interno della caserma intitolata al ‘Maresciallo Maggiore MOVM Felice Maritano’ di Firenze.In rappresentanza della Regione Toscana il presidente Antonio Mazzeo ha seguito il passaggio di consegne cui ha partecipato anche il Comandante delle Scuole dell’Arma, Generale Giuseppe Governale.