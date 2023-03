Milano, cinque persone accoltellate nella Stazione centrale: un uomo è grave

Lunedì 6 marzo 2023 - 20:01

Feriti altri sue uomini e due donne

Milano, 6 mar. (askanews) – Cinque persone sono state ferite in Stazione centrale a Milano, aggredite con una arma da taglio da almeno due persone. Un uomo italiano del 1954 è in codice rosso al Niguarda. Lo riferisce la polizia.Una donna spagnola del 1989 è in codice giallo al San Paolo, una donna del 1964 salvadoregna è al Fatebenefratelli e due italiani, in codice giallo, sono al San Carlo. Anche uno dei presunti aggressori è stato portato in ospedale, in codice verde.Mch/Int14