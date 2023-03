“Incontro con l’Autore”, Unipg ospita Daniele Mencarelli

Lunedì 6 marzo 2023 - 12:01

Il 7 marzo lo scrittore dialogherà con 900 studenti delle superiori

Roma, 6 mar. (askanews) – Il poeta e scrittore romano Daniele Mencarelli, una delle voci più significative e potenti del panorama letterario contemporaneo, incontrerà martedì 7 marzo 2023, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Perugia, i circa 900 studenti e studentesse dell’I.I.S. “Giordano Bruno” e del Liceo scientifico “Galileo Galilei” di Perugia nell’ambito del progetto “Incontro con l’Autore”.L’evento, – informa Unipg – che si terrà a partire dalle ore 8.30 in due turni, è parte di un’ iniziativa che da vari anni offre ai giovani e alle giovani la possibilità di dialogare con noti scrittori, e che quest’anno è protagonista di una stimolante collaborazione scuola – università.Daniele Mencarelli, che sarà introdotto da Simone Casini, professore associato di Letteratura italiana contemporanea del Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne dello Studium, dialogherà con il giovane pubblico a partire dal suo romanzo “Tutto chiede salvezza”, pubblicato per i tipi di Mondadori, secondo atto della trilogia autobiografica dello scrittore romano, autore anche del recentissimo “Fame d’aria”, anch’esso edito da Mondadori.L’incontro, che vede anche la collaborazione dell’associazione “Fulgineamente”, si colloca a compimento di un percorso didattico iniziato in classe con la lettura integrale e l’analisi strutturale del romanzo e costituirà l’occasione per riflettere e porre domande all’autore sui temi del disagio esistenziale del protagonista – il Mencarelli ventenne – in lotta con le inquietudini e i tormenti del suo tempo, sulle sue relazioni e il rapporto con sé stesso.“Scuola e Università sono i luoghi decisivi nella formazione del futuro – sottolinea il Prof. Casini – e la letteratura vi ha un ruolo fondamentale, in quanto dà forma a ciò che pulsa, fermenta e matura oscuramente nel nostro presente, spesso così drammatico e caotico. Nella narrativa di Daniele Mencarelli, in particolare in ‘Tutto chiede salvezza’, che racconta il disagio e la solitudine ma anche gli affetti e le attese di un giovane, i giovani studenti delle nostre Scuole e Università riconoscono molti aspetti della loro esperienza quotidiana. È grazie a quest’incontro con esperienze altrui che impariamo a conoscere noi stessi e il mondo. Ed è grazie a queste collaborazioni, a questi scambi, a queste sinergie fra scuola e università che i giovani si avvicinano spesso alla letteratura, nel silenzio della lettura e nel dialogo diretto con gli autori e le autrici. Un sentito ringraziamento, quindi, alle professoresse e alle scuole che hanno promosso l’iniziativa, a Daniele Mencarelli che ha accolto il loro invito, e agli studenti che con le loro domande o anche con il loro silenzio, parteciperanno domani a questo incontro”.