Al Mann di Napoli ‘Lucio Dalla, il sogno di essere napoletano’

Sabato 4 marzo 2023 - 16:23

Napoli, 4 mar. (askanews) – Arriva a Napoli la mostra-evento “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano”. Un viaggio nel mondo dell’artista che approda al Mann Museo archeologico nazionale, il 4 marzo, giorno dell’80esimo compleanno del grande cantautore bolognese. La mostra sarà aperta fino al 25 giugno prossimo e ripercorre la vita di Dalla: dall’infanzia ripercorrendo un percorso di vita e memoria collettiva, al ritmo delle note delle sue indimenticabili canzoni. L’evento, promosso dal Mann e Fondazione Lucio Dalla con il ministero della Cultura, con la collaborazione e il sostegno di Regione Campania e Fondazione Campania dei Festival è organizzata e prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare, Special partner Lavoropiù. L’esposizione, a cura di Alessandro Nicosia con la Fondazione Lucio Dalla, fa parte delle iniziative “Il Mann per la città” e vede la partecipazione di Archivio Luce Cinecittà con il patrocinio di Rai e la collaborazione tecnica di Siae Società italiana degli Autori e degli Editori, Universal Music Publishing Group, Grand Hotel Vesuvio e Big|Broker Insurance Group. In mostra anche materiali esposti per la prima volta, che documentano l’intero cammino umano e artistico di uno dei più amati artisti italiani e internazionali: non solo musicista ma anche attore, scrittore, regista teatrale, amante dello sport e appassionato di motori, danza, opera lirica, pittura, letteratura, con un numero impressionante di interessi. Così, attraverso documenti, foto, copertine dei dischi, video, oggetti, abiti di scena, locandine dei film cui ha partecipato, manifesti, la ricca collezione di cappelli e berretti, sarà possibile scoprire l’intimità di Lucio e vivere la forza della sua musica. Oltre dieci le sezioni in cui è suddivisa l’esposizione: La sua musica, Famiglia-Infanzia-Amicizie-Inizi musicali, Dalla si racconta, Il clarinetto, Dalla e Napoli, il cinema, il teatro, la televisione, Dalla e Roversi, Universo Dalla, Il museo Lucio Dalla. La sezione inedita Dalla e Napoli è dedicata al rapporto tra il cantante e il capoluogo campano, città che inevitabilmente lo ha incantato e grande fonte di ispirazione per le sue canzoni. Insieme ai documenti che ci raccontano la sua vita, l’arte e le sue passioni, la mostra offrirà allo spettatore l’opportunità di un incontro unico e speciale con l’artista. La mostra sarà arricchita anche da un catalogo edito da Skira che contiene storia, immagini e anche un lungo elenco di testimonianze che aiutano a comprendere nel profondo il suo eclettico carattere.