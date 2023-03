Rosolen: proposta Valle dell’Idrogeno ridà centralità al Friuli

Venerdì 3 marzo 2023 - 20:24

Convegno a Trieste

Trieste, 3 mar. (askanews) – Il merito del Governatore di aver avuto l’intuizione che ha portato al progetto della Valle dell’idrogeno: un’idea – selezionata e premiata dall’Unione europea – che si sta realizzando attraverso il lavoro degli esperti e dei tecnici, grazie anche all’opera di raccordo e di coordinamento della Regione. Questo, in sintesi, il concetto espresso oggi a Trieste dall’assessore regionale al Lavoro e all’Istruzione al convegno Alessia Rosolen organizzato da Confindustria Alto Adriatico e da Confindustria Udine titolato ‘Valle Idrogeno Nord Adriatico. Sfide e opportunità dell’ecosistema transnazionale del Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia basato sulla filiera idrogeno’. Come ha spiegato la rappresentante della Giunta regionale, è stata intrapresa la strada della sostenibilità ambientale unitamente a quella di un’opportunità importante anche sul piano geopolitico per il Friuli Venezia Giulia, che si sta conquistando, dopo un passato di marginalità, un ruolo centrale nell’area centro-orientale dell’Europa.A riprova di ciò, come ha ricordato l’assessore, il riconoscimento che le istituzioni dell’Ue hanno certificato nei confronti della Valle dell’idrogeno facendola diventare uno dei due progetti faro a livello europeo. Fondamentale in questo anche la peculiarità del Friuli Venezia Giulia in quanto territorio vocato alla ricerca e all’innovazione, in ragione delle prestigiose e autorevoli realtà scientifiche che rappresentano un fattore di competitività del sistema regionale. Infine, come ha concluso la rappresentante dell’Esecutivo regionale, un altro obiettivo da conseguire è quello dell’uniformità normativa e regolamentare tra gli stati dell’Unione, essenziale per mirare a un’efficace collaborazione transnazionale. L’esperienza infatti del Friuli Venezia Giulia – con le vicine Austria, Slovenia e Croazia – indica proprio in questo campo l’esigenza di compiere dei passi in avanti e, in tal senso, proprio le aree transfrontaliere potrebbero rappresentare un’interessante terreno di sperimentazione.