Fvg: incontri pubblici dimostrano interesse a bando fotovoltaico

Venerdì 3 marzo 2023 - 20:07

Trieste, 3 mar. (askanews) – Attraverso il contributo per l’installazione di impianti fotovoltaici la Regione favorisce la transizione ecologica e aiuta le famiglie a contrastare l’aumento del prezzo dell’energia. La Regione Friuli Venezia Giulia con questa innovativa misura finanziaria, la prima nel suo genere sul territorio italiano, vuole incentivare il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili attraverso un contributo a fondo perduto cumulabile con gli incentivi statali. Una scelta, sostenuta con una dotazione economica di 100 milioni di euro, che consentirà di abbattere quasi totalmente i costi d’acquisto e installazione degli impianti fotovoltaici a carico dei privati. Questi in sintesi i concetti espressi dell’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, nel corso dell’incontro “Il fotovoltaico è di casa in Friuli Venezia Giulia”, organizzato da Confartigianato Udine nella sede della Comunità di montagna del gemonese per presentare nel dettaglio il bando per i contributi a favore dell’installazione di impianti solari fotovoltaici, accumulatori di energia elettrica e solari termici- All’iniziativa hanno partecipato numerose famiglie e artigiani interessati alla misura. Come è stato spiegato dall’assessore, attraverso il bando la Regione finanzia a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia elettrica a servizio di unità immobiliari a uso residenziale a partire dal 1° novembre 2022. Il tutto con una procedura a sportello, proprio al fine di semplificare al massimo la presentazione della domanda, che deve avvenire entro le 17 di martedì 15 novembre 2023, e ridurre i tempi necessari all’erogazione del contributo. Infine, ringraziando Confartigianato per essersi messa a disposizione per queste iniziative informative alla popolazione, l’esponente dell’Esecutivo ha confermato che, in virtù della grande affluenza di pubblico registrata all’evento odierno e dell’interesse dimostrato per il tema, verranno fissati ulteriori incontri sul territorio per illustrare il bando in collaborazione con Confartigianato, il primo dei quali è già stato calendarizzato a Udine nella giornata di mercoledì 15 marzo.