Clima, Toti: da attivisti imbrattata fontana a Genova

Venerdì 3 marzo 2023 - 14:17

"Versare 50 litri di vernice aiuta davvero l'ambiente?"

Genova, 3 mar. (askanews) – “Imbrattare la fontana di piazza De Ferrari con 50 litri di vernice aiuta davvero l’ambiente? C’è tanto da fare e le istituzioni tutte hanno il dovere di intervenire ma di certo esistono altri modi per parlare di emergenza climatica e di certo non è sporcando la bellezza che si ottengono risultati. Grazie agli uomini di Aster che sono già al lavoro per ripulire”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, commentando la manifestazione dei giovani di Fridays for future a Genova, durante la quale alcuni attivisti hanno versato una sostanza verde per colorare l’acqua della fontana di piazza De Ferrari.