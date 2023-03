Veneto, Consorzio Bonifica Leb: presto al via prima opera irrigua

Giovedì 2 marzo 2023 - 11:30

Interverranno Salvini e Zaia

Verona, 2 mar. (askanews) – La prima opera irrigua in Italia realizzata con finanziamenti PNRR – Ministero Infrastrutture e Trasporti sarà inaugurata mercoledì 8 marzo 2023 alle ore 9.30 a Belfiore in Via Zerpa 12, dentro al canale, con la partecipazione del presidente e del direttore del Consorzio di Bonifica LEB Moreno Cavazza e Paolo Ambroso, del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e di altri esponenti del mondo politico e della bonifica italiana. Lungo 48 km, in parte a cielo aperto ed in parte in condotto sotterraneo, il canale LEB è la principale infrastruttura irrigua del Veneto ed una delle più importanti d’Italia. L’arteria, che si snoda tra le province di Verona, Vicenza e Padova ed è alimentata dal fiume Adige, consente di veicolare l’acqua in un vasto territorio della Pianura Veneta, a beneficio di un comprensorio di 350mila ettari, di cui 90mila ettari irrigui, vocati ad una produzione agroalimentare variegata e di eccellenza.