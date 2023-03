Turismo: glamping in Argentina nell’area della Salinas Grandes

Giovedì 2 marzo 2023 - 17:33

Il Luxury Camp di Latitud Patagonia è l'unica struttura dell'area

Milano, 2 mar. (askanews) – Oltre i 3000: l’altitudine è quella dei grandi viaggi e lo spettacolo non delude. Un’istantanea rifrange il bianco abbacinante dei granelli di sale e accoglie i viaggiatori: è l’area delle Salinas Grandes, tra le più vaste al mondo che si estende nel Nord dell’Argentina, diventa la stupefacente scenografica che avvolge il Pristine Salinas Grandes Luxury Camp.Il glamping esclusiva Latitud Patagonia (brand di Quality Group per il mercato italiano) si caratterizza per l’atmosfera ricercata in cui relax e comfort si fondono nello stile nordico che richiama i colori di questa regione ancora tutta da scoprire.L’armonia disegna la struttura e pervade l’atmosfera, definendo le linee di un modello di economia circolare. Alla grande attenzione per la salvaguardia dell’ambiente – che significa utilizzo di materiali certificati, piattaforme rialzate per impedire l’erosione del suolo, politica plastic free fino all’energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili – si unisce il coinvolgimento delle comunità locali che contribuiscono allo sviluppo e all’organizzazione del rifugio d’eccellenza. Non a caso il plus si ritrova a tavola, in una proposta di ristorazione gourmet che miscela ingredienti e sapori di questo territorio.Per ritrovare il contatto con la natura e riscoprire i bisogni essenziali, senza rinunciare ai comfort, l’operatore gioca la carta dell’eco chic anche tra fronde e frasche della foresta di Misiones, nell’esclusiva Riserva Naturale di Puerto Bemberg. Qui, si trova il Pristine Iguazú Luxury Camp che aprirà i battenti il 1 Agosto nella privacy della giungla, struttura che unisce avventura, relax nelle confortevoli tende suite di fronte al fuoco del tramonto che accende le acque del Paraná.I Pristine Luxury Camps sono scrigni di emozioni commercializzati in esclusiva da Latitud Patagonia che da oltre 40 anni disegna viaggi preziosi in Argentina, Bolivia, Cile, Galapagos e Antartide.“Una soluzione lussuosa e totalmente ecosostenibile per l’unica struttura che si trova sulla Salinas Grandes – commenta il titolare Latitud Patagonia Francesco Vitali – Offriamo un’ un’esperienza memorabile che sta dando un ottimo riscontro”.Il turismo in Argentina, aggiunge Marco Peci, è un mercato che dopo lo stop dovuto al Covid “ha avuto un’accelerazione fortissima” tanto che “in termini di prenotazioni siamo ai livelli registrati nel 2019 prima della pandemia”.