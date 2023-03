Regione Fvg: sistema Its primeggia a livello nazionale

Giovedì 2 marzo 2023 - 21:45

Il primato evidenziato dalla Regione

Trieste, 2 mar. (askanews) – Nel sistema Its il Friuli Venezia Giulia primeggia a livello nazionale per il numero di studenti rispetto alla popolazione, per i fondi che riesce a mettere a disposizione e per la qualità di un’offerta formativa che consente di essere ai vertici delle classifiche. “Gli istituti tecnici superiori rappresentano la sintesi perfetta e il modo migliore per approcciare il cambiamento – un vero e proprio salto nella storia – che stiamo vivendo. Prima del Covid la transizione digitale era lentissima. Già oggi l’intelligenza artificiale sta iniziando a modificare tutti i precedenti paradigmi della nostra società”. Lo ha detto l’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia del Fvg, Alessia Rosolen, nel corso dell’evento “I percorsi Its in Fvg: caratteristiche, potenzialità e sinergie con il mondo delle imprese”, organizzato a Trieste dalle quattro Fondazioni Its del Friuli Venezia Giulia.Finalizzata a promuovere l’offerta delle scuole ad alta specializzazione tecnologica per l’anno 2023/2024, l’iniziativa ha rappresentato anche l’occasione per una riflessione condivisa sul futuro su queste opportunità formative ancora poco conosciute, sullo sviluppo dell’occupazione nel nostro territorio e sulle esigenze delle imprese di competenze sempre più elevate.