Giustizia, Sisto: senza questa non c’è buona economia

Giovedì 2 marzo 2023 - 17:36

Convegno dell'Unione camere penali al tribunale di Roma

Roma, 2 mar. (askanews) – “Non voglio crocifiggere tout court le misure di prevenzione ma c’è una situazione patologica su cui intervenire. Senza una buona giustizia non c’è una buona economia”. Lo ha spiegato il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto nel corso del suo intervento nell’aula Occorsio del tribunale penale di Roma alla presentazione del libro ‘L’inganno’ di Alessandro Barbano. Nel convegno, organizzato dall’Unione delle Camere Penali italiane e dalla Camera penale di Roma, sono intervenuti tra gli altri, oltre all’autore del volume, i presidenti Ucpi e Cpr, Gian Domenico Caiazza e Gaetano Scalise, il sociologo Giuseppe De Rita, l’ex magistrato Gherardo Colombo, il pm di Roma Mario Palazzi e il penalista Gianluca Tognozzi. “Le misure patrimoniali hanno avuto un grosso peso nella lotta alla mafia – ha aggiunto Sisto – ma serve uno Stato che aiuti l’impresa ad essere legale”.Per il presidente dell’Unione Camere penali, Gian Domenico Caiazza, “lo strumento delle misure di prevenzione, che doveva avere carattere eccezionale, è diventato ordinario, e su questo bisogna riflettere”. E poi “il libro di Barbano rappresenta una testimonianza di coraggio civile che è difficile incontrare nella stampa italiana su questi temi. L’autore ha scelto di raccontare questo tema dall’ottica dei tanti che hanno vissuto l’esperienza di finire in questo meccanismo. Per questo, il libro andrebbe letto soprattutto da chi queste misure le propone”. Rispetto alla questione delle misure di prevenzione patrimoniali, su cui, ha continuato Caiazza, “si è venuta a costruire una filiera di interessi, di tipo economico e professionale, che dovrebbe allarmare tutti. Tutti dovrebbero comprendere che in questo modo c’è un coinvolgimento di professionalità alle quali si conferisce un potere formidabile”.