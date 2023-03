Formazione, a Belluno nasce un nuovo ‘Competence hub’

Giovedì 2 marzo 2023 - 13:54

Investimento di Confindustria e Certottica

Belluno, 2 mar. (askanews) – Un nuovo Competence Hub per la Formazione Aziendale e Interaziendale: Certottica e Confindustria Belluno Dolomiti annunciano la nascita di ABLE, Organizzazione specializzata nell’Education professionale, che da oggi metterà a disposizione delle imprese – operando in costante sinergia con le stesse – percorsi di formazione interaziendale e aziendale, oltre a servizi di consulenza tailored-made per l’accesso ai finanziamenti dedicati, in concerto anche con i principali Poli Universitari e con gli Organi Regionali e Governativi preposti. La nuova realtà Ale è stata ufficialmente presentata questa mattina presso la sede di Certottica a Longarone, alla presenza di Luca Businaro, presidente di Certottica, Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti ed Elena Donazzan, assessore aegionale.“Il sistema imprenditoriale italiano sta chiedendo al mercato del lavoro nuove risorse umane adeguatamente preparate per affrontare non solo il ricambio generazionale previsto nei prossimi anni, ma anche i radicali cambiamenti di assetto a livello di tecnologia che muteranno il paradigma dell’organizzazione delle aziende e che richiederanno energiche azioni di reskilling e upskilling del proprio capitale umano – dichiara Luca Businaro, presidente di Certottica -. In questo contesto evolutivo, Able si propone di dare una risposta professionalmente adeguata alle aziende che quotidianamente aspirano all’eccellenza scegliendo di investire nelle risorse umane, vero asset del Made in Italy, e di puntare sul consolidamento delle proprie competenze. L’intesa con Confindustria Belluno Dolomiti, nostra socia, che porta in dote a Certottica la diretta gestione della nuova Realtà specializzata nell’education, rappresenta per noi un importantissimo traguardo”.“La nascita di Able è una novità importante per il Bellunese: insieme saremo più forti per affrontare la sfida delle competenze in un momento di profondi cambiamenti, grandi incertezze ma anche tante opportunità -afferma Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti -. La priorità è mettere al sicuro la nostra manifattura di eccellenza convinti che ogni risorsa sia preziosa soprattutto in una provincia soggetta a un forte calo demografico che resta però tra le aree più industrializzate d’Italia e di Europa con tassi di export altissimi. Si tratta di un patrimonio del quale dobbiamo essere orgogliosi e su cui bisogna continuare a investire, dando risposte a quella carenza di manodopera che rischia di diventare cronica”. “La ricchezza del nostro territorio, la vera materia prima su cui investire, è il capitale umano. Oggi la formazione è considerata strategica per lo sviluppo delle imprese, l’Europa considera l’anno 2023 “anno europeo delle competenze” e aggregare attorno ad un unico soggetto le eccellenze formative del territorio significa diventare attrattivi sia nel campo della produzione che in quello della formazione”, continua l’assessore Donazzan.