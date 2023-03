Campidoglio, Rocca: offerta casa non risponde ai bisogni abitativi

Giovedì 2 marzo 2023 - 15:37

Ma no a uso della forza per scavalcare le graduatorie

Roma, 2 mar. (askanews) – “La mia idea è che l’offerta abitativa in questo momento non risponda alle esigenze di coloro che ne hanno bisogno, ci sarà un’attenzione molto forte, amen però non piace l’uso della forza e della violenza per scavalcare le graduatorie (Erp), è una cosa che trovo assolutamente indecorosa e intollerabile”. Non lascia spazio a dubbi il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, nel parlare oggi del nodo casa con i giornalisti. “Problemi di Gualtieri – ha detto riferendosi agli immobili occupati – i danni erariali si sono verificati anche in passato e c’è un problema di attenzione al rispetto del patrimonio pubblico. L’amministrazione dell’Interno ha dovuto pagare in un’occasione 28 milioni di euro di danni per un immobile (occupato), con quei soldi si sarebbero potuti costruire tanti alloggi”.