Campidoglio, Assessore Catarci:piano casa Gualtieri-Zevi è di sinistra

Giovedì 2 marzo 2023 - 15:40

"Al governo di Roma una sinistra che fa la sinistra"

Roma, 2 mar. (askanews) – “Il Piano Casa in via di ultimazione – che a Roma manca da troppo tempo – e l’acquisto dell’immobile del quartiere San Giovanni dove si trova Spin Time segnano un cambio di passo nelle modalità con cui il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore competente Tobia Zevi e l’intera maggioranza intendono affrontare la questione dell’abitare e dell’emergenza abitativa”. Lo segnala dai suoi social l’assessore al Decentramento di Roma Capitale Andrea Catarci, nato proprio nei movimenti per l’abitare nella sua attività politica. Essi, ricorda Catarci “arrivano dopo altre importanti misure approvate in Campidoglio tra fine 2022 e inizi 2023: il nuovo Regolamento per la gestione del patrimonio indisponibile che rilancia sul terreno dei legami e della progettualità comune con le realtà di base e del no profit; la Direttiva del Sindaco 1/2022 con cui si estendono diritti fondamentali a persone in disagio abitativo; l’atto dell’Assemblea Capitolina con cui si avvia l’internalizzazione della Multiservizi garantendo maggiori tutele lavorative a quasi 2000 persone e maggior qualità dei servizi alla cittadinanza”. “Tante sono le cose ancora da fare, su cui servono scelte radicali e atti coraggiosi per migliorare la città, ne siamo coscienti. Però quelle sopra ricordate sono prove concrete di un dato altrettanto indiscutibile – secondo Catarci – al governo di Roma c’è una sinistra che fa la sinistra, ci sono un sindaco e una maggioranza che dimostrano di avere un’anima e una spiccata sensibilità sociale, che cercano la connessione con i nostri quartieri e faranno di tutto per risollevare la città intera e per ridurre le forti disuguaglianze economiche e nell’accesso a servizi e diritti che ne minano in profondità la coesione”sociale”, conclude.