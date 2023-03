Il naufragio, la Guardia costiera poteva ma non è intervenuta: il comandante di Crotone dice perché

Mercoledì 1 marzo 2023 - 13:42

L'operazione non era di search and rescue ed è intervenuta la Gdf e "Noi non abbiamo ricevuto comunicazioni"

Roma, 1 mar. (askanews) – La notte del naufragio del barcone a Cutro “ci risulta si trattasse di mare forza 4, non 6 o 7”: in ogni caso le motovedette per il salvataggio dei migranti “avrebbero potuto navigare anche con mare 8”. Lo ha detto Vittorio Aloi, comandante della Capitaneria di Porto di Crotone, in una video intervista pubblicata su Repubblica.it.“Le operazioni – ha spiegato – le conduce la Guardia di Finanza, finché poi non diventano S.A.R. (search and rescue, ricerca e soccorso Ndr). Noi non abbiamo ricevuto comunicazioni. C’è una inchiesta della Procura sull’andamento dei fatti: se e quando saremo chiamati a dare la nostra versione, riferiremo. Per ora non siamo stati convocati, ma comprendiamo: c’è una generica attività in corso da parte delle autorità giudiziarie e di polizia, questa cosa verrà fatta sicuramente”.Le motovedette della guardia costiera, specializzata nel soccorso, non sarebbero quindi partite perché l’operazione è stata trattata come un’operazione di polizia, in capo ai finanzieri, e non di search and rescue. Perché questo sia avvenuto, è oggetto di indagine.“Ora c’è un intricato discorso di ricostruzione dei fatti, del quale non posso permettermi di anticipare le conclusioni, perché non ci siamo nemmeno arrivati. Stiamo rifacendo il percorso dei fatti, poi riferiremo all’autorità giudiziaria. Comprendiamo che ne puoi salvare 100mila, ma poi è quell’unico bambino, famiglia, che non riesci a salvare che ti fa sembrare inutile il tuo lavoro. Crediamo invece di aver operato anche in questo caso secondo le nostre regole di ingaggio. Sono amareggiato. Noi siamo strumento della magistratura, se hanno bisogno della nostra versione dei fatti la riferiremo. Sono provato umanamente, ma professionalmente sono a posto. Stiamo indagando sulla ricostruzione dei fatti”, ha concluso Aloi.Sav/Int14