Grieco: il 3 marzo chiediamo riapertura indagini morte Pasolini

Mercoledì 1 marzo 2023 - 18:26

Con avvocato Maccioni e Giovannetti a Palazzo di Giustizia a Roma

Roma, 1 mar. (askanews) – “Venerdì 3 marzo a mezzogiorno faremo una conferenza stampa fuori dal Palazzo di Giustizia di Roma, perché l’avvocato Stefano Maccioni, lo scrittore Giovanni Giovannetti e io, presentiamo la richiesta di riapertura delle indagini sulla morte di Pier Paolo Pasolini”. Lo ha detto ad askanews David Grieco, regista, sceneggiatore, attore e giornalista, a margine della presentazione del film “Pier Paolo Pasolini – Una visione nuova” evento che sarà in sala il 5-6-7 marzo, diretto da Giancarlo Scarchilli, prodotto da Mg Production – in associazione con Luce Cinecittà, in collaborazione con Rai Cinema e Cineteca Nazionale – e distribuito da Medusa Film.È l’avvocato Maccioni, che già fece riaprire le indagini nel 2009, ad avere lanciato una petizione su change.org (https://www.change.org/p/riaprite-le-indagini-sull-omicidio-di-pier-paolo-pasolini/u/31232269) per la riapertura del caso, a 47anni dall’omicidio del celebre intellettuale e poeta, avvenuto il 2 novembre 1975 all’idroscalo di Ostia.Nel dicembre del 2022, infatti, la Commissione antimafia ha reso noto di aver sentito Maurizio Abbatino in merito anche all’omicidio di Pasolini e lo stesso avrebbe dichiarato di aver effettuato il furto delle pizze del film Salò o le 120 giornate di Sodoma su commissione. Pasolini sarebbe stato “attirato” all’Idroscalo di Ostia per riottenere quelle pizze in cambio di denaro. Secondo Maccioni si sono aperti nuovi ulteriori importanti scenari investigativi e per questo si chiede alla Magistratura di disporre la riapertura delle indagini per arrivare alla verità e sapere chi, come e perché è stato ucciso Pier Paolo Pasolini.