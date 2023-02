Protesta alla Portovesme: operai su una ciminiera alta 100 metri

Martedì 28 febbraio 2023 - 16:02

Rifondazione Comunista: "Tutelare occupazione e produzione"

Milano, 28 feb. (askanews) – “Un gruppo di lavoratori della Portovesme srl, l’unico produttore italiano di zinco e piombo da primario, si è arrampicato su una ciminiera alta cento metri contro la cassa integrazione annunciata per 1500 lavoratori e il licenziamento di 62 di loro che lavorano da anni come interinali”. Lo rendono noto Antonello Patta, responsabile nazionale lavoro di Rifondazione Comunista/Sinistra Europea, ed Enrico Lai, segretario regionale in Sardegna.“I lavoratori sono stati costretti a questo gesto estremo dalle inadempienze del governo e della Regione che continuano a non assumere impegni concreti e linee strategiche chiare per la risoluzione della crisi che grava sullo stabilimento, la cui produzione è definita dallo stesso ministero d’importanza strategica nazionale”, aggiungono gli esponenti di Rifondazione Comunista che precisano: “La mobilitazione è scattata oggi come risposta al non rispetto degli impegni assunti formalmente in un incontro del 20 gennaio tra azienda, Regione e le organizzazioni sindacali, che prevedevano la presentazione entro il 28 febbraio di soluzioni in grado di tutelare occupazione e produzione”.E questo il risultato, affermando ancora Patta e Lai, di “una storia di spoliazione del tessuto produttivo del territorio dovuta alla sottomissione dei governi alle logiche del mercato nell’assenza totale di linee d’indirizzo e politiche industriali in grado di salvaguardare i posti di lavoro e le produzioni a partire da quelle strategiche minacciate”. Ed è per questo che “Rifondazione Comunista solidarizza con la mobilitazione dei lavoratori della Portovesme ed è pronta a sostenere l’estensione della lotta che si renderà necessaria per fermare l’ennesimo attacco all’economia del territorio all’occupazione e alle condizioni economiche dei lavoratori e delle loro famiglie”, concludono Patta e Lai.Fcz/Int14